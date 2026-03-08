La Coordinadora Transfeminista toma las calles de Palma para oponerse a los "reaccionarios" y a los discursos de odio

La Coordinadora Transfeminista toma las calles de Palma para oponerse a los "reaccionarios" y los discursos de odio - EUROPA PRESS

PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido a las calles de Palma la tarde de este domingo, Día Internacional de la Mujer, de la mano de la Coordinadora Transfeminista de Mallorca para hacer frente a los "discursos reaccionarios" que ponen en riesgo los derechos conquistados por el movimiento feminista.

La manifestación, la segunda que ha tenido lugar en la capital balear este 8M, ha arrancado a las 18.00 en la plaza Espanya bajo el lema 'Lo volveremos a hacer, más feministas que nunca'.

Al ritmo de las batucadas han recorrido las calles de Palma en dirección a la plaza de Cort, donde leerán un manifiesto. Entre las pancartas destacan mensajes como 'Mi miedo se volvió fuerza', 'El feminismo será interseccional o no será' o 'No reconozco autoridad más allá de mi cuerpo'.

También se han colado proclamas en contra de la guerra en Oriente Medio con carteles en los que, por ejemplo, se podía leer 'Las bombas no liberan'. Algunas manifestantes, asimismo, han lucido banderas como la de Palestina, la estelada o de partidos políticos como Podemos o Sumar.

La portavoz de la Coordinadora Transfeminista, Marta Serrano, ha llamado a tomar las calles para oponerse al "contexto de retrocesos sociales y de auge de discursos reaccionarios que ponen en cuestión las conquistas del movimiento feminista".

"Tienen cada vez más fuerza e intentan hacer retroceder los derechos de las mujeres, de los migrantes u otros como el de la vivienda", ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación.

La "reacción encabezada por la extrema derecha", han advertido desde el colectivo, se ha traducido en un incremento e los discursos de odio, la criminalización de colectivos vulnerables y una ofensiva contra los derechos de las mujeres, los migrantes y el colectivo LGTBIQ+.

Así, entre las principales reivindicaciones de la manifestación han destacado la regularización de migrantes, la derogación de la ley de extranjería, la garantía efectiva del derecho al aborto o la defensa de servicios públicos universales y de calidad.

"Venimos a demostrar que seguiremos haciendo frente al estado capitalista. Queremos un feminismo de clase, transinclusivo y anticapitalista", ha subrayado Serrano.