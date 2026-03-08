El feminismo toma las calles de Palma para luchar por la igualdad y culpa a la extrema derecha de los "retrocesos"

Una de las pancartas presentes en la manifestación. - EUROPA PRESS

PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Moviment Feminista de Mallorca ha sacado a cientos de personas a las calles de Palma para luchar por la igualdad real y hacer frente al "retroceso" de derechos derivado de la entrada de la extrema derecha en las instituciones.

La manifestación, que discurre bajo el lema 'Ante el patriarcado y la extrema derecha, más feminismo', ha salido de la plaza de Espanya poco después de las 12.00 horas de este domingo, Día Internacional de la Mujer.

Los cientos de manifestantes han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Mereces ser amada sin ser sexualizada' y otras con el lema 'No a la guerra'. También se han corado consignas como 'Ante la violencia, resistencia'.

Una de las portavoces del Moviment Feminista de Mallorca, Maria José Busquets, ha considerado que el feminismo es "la única herramienta efectiva para luchar contra el machismo estructural y alcanzar algún día la igualdad real".

"Es muy necesario, nos queda mucho camino por recorrer. Sufrimos violencia, brecha salarial y un riesgo real de retroceso de estos derechos con la entrada de la extrema derecha en las instituciones. Lo vemos, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.