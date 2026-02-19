Copib pide "responsabilidad" en el lenguaje sobre la salud mental después de que Vox tildara de "tarados" a la oposición

Archivo - La presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras, durante un pleno del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) ha reclamado a los políticos "responsabilidad institucional" en el uso de lenguaje sobre salud mental, después de que la diputada de Vox Patricia de las Heras calificara de "tarados" a la oposición.

La entidad ha considerado "necesario" pronunciarse públicamente sobre el impacto de este tipo de expresiones vertidas este martes en el Pleno del Parlament, según ha explicado el Copib en un comunicado.

"El uso de términos vinculados a la salud mental como descalificación influye en la percepción social y refuerza prejuicios que todavía hoy afectan a muchas personas", han remarcado.

En ese sentido, han incidido en que en Baleares son "muchas" las personas que conviven con algún problema psicológico a lo largo de su vida y han incidido en que convertir esa realidad en un recurso retórico asociado a "incapacidad, irracionalidad o inferioridad no es inocuo", puesto que "contribuye a mantener barreras que desde hace años se intentan superar".

El colegio ha subrayado que confrontación de ideas es "legítima" en el debate político. No obstante, han indicado que quienes ejercen representación pública cuentan con una posición "de especial visibilidad y responsabilidad".

"El cuidado del lenguaje no limita la crítica ni la discrepancia de ideas pero sí evita que colectivos vulnerables queden situados, una vez más, en el centro de expresiones que perpetúan estigmas", han sostenido.

Por estos motivos, han resaltado que construir una sociedad más respetuosa con la salud mental es "una responsabilidad colectiva", por lo que han señalado que cuidar el lenguaje en los espacios públicos --especialmente en los de representación institucional-- "es una forma concreta de contribuir a una convivencia más justa y a una sociedad menos estigmatizante".