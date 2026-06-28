La Coral de Montlliri cierra la primera edición de 'Concerts a Palau'

Actuación de la Coral de Montlliri en el Palau Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical 'Concerts a Palau' ha finalizado su primera edición con la actuación de la Coral de Montlliri en la sala de plenos del Palau del Consell de Mallorca.

Medio centenar de personas ha podido disfrutar este sábado de la actuación de la formación vocal de Montuïri, dirigida por Maria Magdalena Oliver, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

La formación, fundada el año 1910 e integrada por 52 cantantes, ha ofrecido un concierto de música polifónica tradicional, que ha permitido "vivir una experiencia sonora envolvente que ha transportado al público a través de diferentes épocas y culturas".

"La coral, una referencia en el ámbito de la música vocal en España, ha realizado una actuación con una gran precisión técnica y una gran expresividad emocional, combinando rigor académico con una comunicación próxima con la audiencia", han destacado.

Esta ha sido la última de las cuatro actuaciones de los 'Concerts a Palau', el nuevo ciclo musical que ha organizado el Consell de Mallorca. Además de la Coral de Montlliri, también han actuado en el salón de plenos de la institución insular el Dúo Van Roy-Roig, The Margarettes y Ovella Negra.