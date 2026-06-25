Córdoba exige responsabilidades políticas a consellers de Formentera por "posibles presiones" en concurso de hamacas

Archivo - El diputado parlamentario de Sa Unió, Llorenç Córdoba, durante una rueda de prensa tras la primera sesión del pleno de la nueva investidura, en el Parlament Balear, a 3 de julio de 2023 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Consell de Formentera y diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, ha exigido "responsabilidades políticas inmediatas" a consellers del equipo de gobierno insular por "posibles presiones" al Govern en el concurso de hamacas y sombrillas.

En un comunicado, Córdoba ha calificado de "gravísimas" las informaciones que apuntan a que la vicepresidenta primera del Consell y consellera insular de Medio Ambiente, Verónica Castelló, reconoció en una reunión con responsables del Govern, representantes del Consell y adjudicatarios afectados, que había llamado a técnicos de la Dirección General de Costas y Litoral para intentar desbloquear autorizaciones de lotes de hamacas y sombrillas que habían sido denegadas.

Según Córdoba, "si es cierto que una consellera contactó directamente con técnicos de otra administración para intentar desbloquear autorizaciones que habían sido denegadas, y si es cierto que la directora general de Costas y Litoral le tuvo que responder que sus técnicos no serían presionados ni actuarían contra la legalidad, Castelló no puede continuar ni un día más como responsable política de este expediente".

El conseller no adscrito ha remarcado que "defender Formentera no es intentar condicionar el criterio técnico de otra administración; defender Formentera es hacer las cosas bien desde un principio, con seguridad jurídica, transparencia y respeto absoluto a la legalidad".

Córdoba también ha señalado que las mismas informaciones señalan que la directora general de Costas y Litoral habría confirmado que el concurso de hamacas y sombrillas presenta un problema de legalidad porque los pliegos fijaban una duración superior a la permitida por el Reglamento General de Costas.

"Este ya no es un debate sobre si ha de haber más o menos hamacas. Estamos ante un expediente que afecta a la seguridad jurídica del Consell, a los adjudicatarios, al sector turístico y a la imagen de Formentera, y ahora, además, aparecen informaciones que apuntan a posibles intentos de desbloquear por vías inadecuadas aquello que técnicamente había sido denegado", ha declarado Córdoba.

El expresidente del Consell ha recordado que el concurso de servicios de playa arrastra problemas desde la legislatura anterior, cuando se aprobaron los pliegos, pero ha advertido que "desde el momento en que el equipo de gobierno actual conoce el desajuste legal y sus consecuencias, ya no puede limitarse a decir que el problema viene de antes".

Por todo ello, Córdoba exige a Castelló una explicación pública, clara y acreditada sobre las posibles gestiones realizadas. Además, solicitará formalmente toda la documentación relacionada con la reunión, así como cualquier contacto oficial o no oficial con técnicos o responsables de la Dirección General de Costas y Litoral en relación con los lotes de hamacas y sombrillas.

Córdoba también ha reclamado explicaciones inmediatas al conseller Javier Serra, presente en la citada reunión.