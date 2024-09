Córdoba vuelve a tender la mano a Sa Unió para conformar la Junta de Gobierno y dar estabilidad al Consell

FORMENTERA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha vuelto a tender la mano a Sa Unió para poder conformar una Junta de Gobierno y dar así estabilidad a la institución, según ha informado este lunes la institución insular.

Para Córdoba, "los políticos deben dar un paso adelante", tras conocer la decisión del Consell Consultiu de no emitir un dictamen sobre la situación del Consell al creer que el problema de Formentera es político y no jurídico.

Córdoba ha insistido en que, lo más coherente, es obedecer el mandato de los electores y volver a constituir la Junta de Gobierno con consellers de Unió para desencallar esta situación que lleva ya casi cuatro meses dificultando y ralentizando el funcionamiento del Consell, con el perjuicio que esto significa para los ciudadanos de Formentera.

"En este momento está en duda la aprobación del próximo presupuesto y de algún fondo Next Generation. No podemos alargar más esta situación si no queremos encontrarnos en situaciones de no retorno que dañarían los intereses de Formentera", ha concluido.