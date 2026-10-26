Cort acoge la clausura del Encuentro Nacional de Mercados Tradicionales y la entrega de los premios Metrae

Los premiados con el galardón Metrae reciben el reconocimiento en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha acogido este lunes la clausura del VI Encuentro Nacional de Mercados Tradicionales y la entrega de los premios Metrae 2026, una cita que ha reunido los días 25 y 26 de octubre a profesionales del sector de distintos puntos de España.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado la importancia de los mercados tradicionales como espacios que, además de impulsar el comercio de proximidad, contribuyen a mantener vivos los barrios y preservar las tradiciones.

El primer edil ha señalado que estos mercados forman parte de la historia de las ciudades y se han convertido en "espacios de encuentro, convivencia y relación entre vecinos". Asimismo, ha defendido que pueden "innovar, modernizarse y responder a nuevos desafíos sin renunciar a aquello que los hace especiales".

Martínez ha valorado la celebración del encuentro en Palma, que permite compartir experiencias, conocer iniciativas y poner en común buenas prácticas para afrontar los retos del sector y garantizar el futuro de los mercados tradicionales.

Por último, ha destacado la implicación de los comerciantes, sus asociaciones y entidades como Metrae, y ha mostrado su apoyo a quienes, "con su esfuerzo diario", mantienen estos espacios como lugares de actividad económica, convivencia y encuentro.