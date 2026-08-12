Cort adjudica la gestión de los servicios de temporada de las playas de Ciudad Jardín y Cala Estancia

Archivo - Turistas en hamacas bajo las sombrillas de la Playa de Palma. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha adjudicado este miércoles a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas Mariviram SL y Restomanar SL el contrato para la concesión demanial de los derechos de explotación y ocupación del dominio público marítimo-terrestre de las playas de Ciudad Jardín y Cala Estancia para el periodo 2026-2029.

La adjudicación se ha realizado a través de un procedimiento abierto por un canon anual de 187.000 euros. El contrato tendrá vigencia desde la firma de la concesión hasta el 30 de noviembre de 2029 y podrá prorrogarse hasta cuatro años, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ayuntamiento, Llorenç Bauzá.

La concesión permitirá la prestación de los servicios de temporada en ambas playas, como la instalación y gestión de hamacas y sombrillas, módulos de baño, torres de vigilancia, pasarelas, zonas deportivas y elementos náuticos o servicios complementarios de limpieza, mantenimiento, accesibilidad y señalización.

Con esta adjudicación, Cort garantiza la continuidad de los servicios vinculados al uso y disfrute de ambas playas y avanza en la gestión del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de ofrecer unas prestaciones de calidad, accesibles y adecuadas para residentes y visitantes.