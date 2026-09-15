Cort aprueba la construcción de 62 viviendas de precio limitado en l'Olivera

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este martes la concesión de una licencia para la construcción de un nuevo edificio plurifamiliar en el barrio de l'Olivera, que contará con un total de 62 viviendas de precio limitado.

En concreto, según ha informado el Consistorio en nota de prensa, el futuro inmueble se ubicará en las calles Pompeu Fabra, 23 y 25, e Ignasi Ferretjans, 23.

Desde el Consistorio han destacado que esta licencia se ha tramitado en un plazo de 50 días, teniendo además en cuenta que durante el mes de agosto no se celebró Consejo de Gerencia, gracias al apoyo de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU) registradas en Palma.

Las ECU, han recordado, son entidades técnicas acreditadas que realizan una revisión previa de los proyectos para comprobar que cumplen con la normativa urbanística vigente.

Esta labor permite agilizar la tramitación de los expedientes y reducir los tiempos de espera a entre uno y tres meses, sin que ello suponga que el Consistorio pierda sus competencias, ya que la concesión de la licencia corresponde en todo momento a la Administración municipal.

La incorporación de esta figura de colaboración ha permitido agilizar hasta la fecha un total de 15 licencias, a las que se suman otras 10 actualmente en proceso de tramitación.