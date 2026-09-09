Cort asegura que "no pudo evitar ni controlar" que un tercero se adelantara en la compra de Can Pesquet

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha asegurado este miércoles que hizo la modificación de crédito que se necesitaba para comprar el solar de Can Pesquet, en Son Sardina, pero "alguien decidió adelantarse", algo que "el Ayuntamiento no puede evitar, ni controlar".

Así se ha pronunciado preguntada por esta materia la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, quien ha señalado que el solar ya "es propiedad de un señor" y que el Ayuntamiento estudiará los pasos que se pueden llevar a cabo "para retomar la situación".

"Lo que ahora está claro es que se ha vendido el solar a un señor particular. En esta situación estamos. No tengo nada más que comentar", ha indicado la portavoz.

No obstante, ha asegurado que la administración "seguirá trabajando" para los vecinos de Son Sardina. "¿Cómo? Pues ya se irá viendo poco a poco", se ha limitado a indicar.

TERRAZAS DEL PASEO DEL BORN

La portavoz, preguntada por la extensión de las terrazas de Born, ha informado de que cuentan con unos 32 metros cuadrados. Según ha dicho, son unas proporciones que el Ayuntamiento "no pretende tocar" porque es un plan zonal que se ha hecho con criterio técnico para que haya espacios para pasear y circular "sin problema".

Sin embargo, ha defendido que los incumplimientos que pueda haber respecto al tamaño de las terrazas "sí de deben perseguir" a través de inspecciones. En este sentido, ha asegurado que están pendientes de que se cumpla la normativa municipal "pese a que no siempre se consigue".

"Cuando se exceden, tenemos que poner la sanción correspondiente", ha explicado Celeste.

Finalmente, en relación con la hamacas de Cala Major, ha recordado que el coste de 125 euros corresponde a un pack premium que incluye dos hamacas premium, una sombrilla y una caja de seguridad.

No obstante, ha afirmado que si hay entidades que quieren poner denuncias, el Consistorio analizará los términos.