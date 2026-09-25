Cort asegura que la perrera de Son Reus ha pasado distintas inspecciones sin "ningún expediente sancionador"

Archivo - Perros en el centro municipal de Son Reus. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha apuntado que el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus ha pasado diversas inspecciones de diferentes administraciones en los últimos siete meses, que se han saldado con un resultado "favorable" y "sin la apertura de ningún expediente sancionador".

De esta manera, el Consistorio pretende desmentir la información divulgada por el sindicato UGT, a través de un comunicado, en el que se señalan supuestas "malas prácticas" en la gestión de los cadáveres de animales en la perrera.

En una nota de prensa, Cort ha recalcado que las inspecciones se han llevado a cabo en el transcurso de este año en las dependencias del centro y han corrido a cargo de los siguientes servicios de la Dirección General de la Guardia Civil (Pactrona) --19 y 31 de marzo--, la Dirección General de Residuos y Economía Circular de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía --8 de abril-- e Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares --18 de junio y 20 de agosto--.

Por otro lado, han alegado que Son Reus dispone de medios "modernos y absolutamente ajustados" a la normativa vigente para el depósito y congelación de cadáveres. El inventario de recursos engloba dos conservadoras, una cámara de refrigeración y una cámara de congelación, con sus respectivos medios de medición.

"Todos estos equipamientos han sido adquiridos recientemente y responden plenamente a las máximas exigencias técnicas y operativas de este tipo de procesos", han sostenido.

Al mismo tiempo, en relación a otra información divulgada por UGT, han indicado que el Consistorio, mediante el laboratorio municipal, Emaya y empresas externas, realiza los oportunos controles de la calidad del agua que consumen los animales acogidos en Son Reus. Entre estas actuaciones preventivas se encuentra el mantenimiento, a unos niveles saludables y no tóxicos, del nivel de cloro.

Por último, han recalcado que las fotografías distribuidas por el sindicato "no corresponden, en ningún caso, a los tipos de procedimientos que se aplican en Son Reus y en ningún momento reflejan la gestión que el centro realiza con los cadáveres de los animales".