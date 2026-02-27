Cort comienza a notificar el desalojo a los 206 residentes de la antigua prisión de Palma

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha comenzado a entregar las notificaciones de desalojo a las 206 personas que en la actualidad residen en la antigua prisión de la ciudad.

Así se ha acordado en una Junta de Gobierno extraordinaria celebrada la tarde de este viernes, dando inicio a un plazo de cinco días que los ocupantes tienen para presentar alegaciones, ha informado Cort en un comunicado.

Una vez resuelto este trámite, se dictará el auto de acuerdo que obligará a desalojar el recinto, en el que se prevé construir una rotonda e impulsar un proyecto residencial, en un máximo de cuatro días.

En el caso de que haya residentes que no abandonen el inmueble --de titularidad municipal-- de forma voluntaria, el Ayuntamiento solicitará la correspondiente autorización judicial para ejecutar el desalojo.

LA MAYORÍA SON HOMBRES JÓVENES

Esta mañana también se ha celebrado una Junta Local de Seguridad en la que se ha dado cuenta de los resultados del censo elaborado a lo largo de los últimos días en los que se han establecido controles de acceso a la antigua prisión.

En total se ha contabilizado la presencia de 206 personas. De los primeros análisis, a la espera de cruzar los datos con las bases de la Policía Nacional, se desprende que la mayoría (80%) son hombres y que la mayoría tienen entre 23 y 35 años. No se ha detectado la presencia de menores de edad.

Alrededor de las personas identificadas son de origen magrebí, a quienes siguen un 15% de españoles y un 10% de colombianos. El resto proceden de otros países de América Latina, aunque estos datos también deben ser cotejados con las fuerzas de seguridad.

A estas 206 personas hay que sumar otras 60 que residen de manera irregular en las viviendas del antiguo recinto penitenciario que no han sido objeto del censo ya que su desalojo se llevará a cabo en una fase separada.