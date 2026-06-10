Cort confía en llegar a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos y comenzará a negociar "con normalidad"

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.- AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del gobierno municipal, Mercedes Celeste, ha confiado en alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos municipales de 2027, del mismo modo que se ha logrado en los tres años anteriores.

Así lo ha afirmado la portavoz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, tras ser preguntada por unas declaraciones del portavoz de Vox, Fulgencio Coll, quien dejó en el aire su apoyo a las próximas cuentas.

Celeste ha asegurado que entiende que los de Santiago Abascal tengan sus demandas, pero ha remarcado que el equipo de gobierno comenzará a trabajar los presupuestos previsiblemente este verano "con total normalidad".

Una vez recogidas las demandas y necesidades de las áreas municipales, ha explicado la también regidora de Hacienda, comenzarán las conversaciones y negociaciones con Vox.

Igualmente, ha asegurado que el alcalde, Jaime Martínez, mantiene "comunicación constante" con el portavoz de Vox y que se trabajarán las cuentas como se ha hecho en los tres años anteriores.

"Siempre hemos podido llegar a acuerdos y nuestra previsión es seguir haciendo el mismo trabajo", ha dicho Celeste, quien ha confiado en alcanzar los "máximos consensos posibles".