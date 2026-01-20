Cort da a conocer los premiados de unos Ciutat de Palma sin gala de entrega y sin ganador de novela en castellano

Archivo - Interior del Teatre Principal de Palma. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado a conocer los galardonados de los Premios Ciutat de Palma 2025 que este año no contarán con gala de entrega y tampoco con ganador de novela en castellano, tras declarar desierta esta modalidad.

Cort suspendió la gala de entrega prevista para este martes en señal de luto por el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, que ha dejado al menos 41 muertos.

Las distinciones se entregarán a los premiados en un acto institucional que se desarrollará, en próximas fechas, en el salón de plenos de Cort, bajo la presidencia del alcalde, Jaime Martínez.

PREMIADOS

En el Premio Antoni Gelabert de artes visuales la ganadora ha sido Inma Femenía con su obra 'Free Fall CII 2018'. El jurado ha destacado "el esmerado uso contemporáneo de la imagen", subrayando que "es una obra suspendida, en diálogo con la gravedad, el tiempo y el espacio, que hace referencia a la relación entre el mundo material y el digital".

A esta categoría se habían presentado 913 obras de 435 participantes. Los finalistas han sido José Luis Cremades, Mar Guerrero, Irati Inoriza, Pixy Liao, Almudena Lobera, Alejandro Leonhardt, Adrián Martínez, Laia Ventayol y Johanna Von Monkiewitsch.

Igualmente, el jurado ha otorgado una mención especial a Almudena Lobera por la obra 'Rest', valorando "la solidez de la investigación y formalización del proyecto, que profundiza en un aspecto dejado de lado hoy en día, como es el silencio".

Por otro lado, el Premio Llorenç Villalonga de novela en catalán ha recaído sobre Jaume Oliver Ripoll, por su obra 'Un día assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro'.

En este caso, el jurado ha valorado "la calidad literaria de la prosa, que se integra en el marco de una estructura narrativa original donde se propone un viaje histórico y narrativo preciso y al mismo tiempo juguetón, en el que tienen cabida tanto la reflexión sobre la identidad personal como la recuperación y resignificación de un episodio crucial de nuestra memoria colectiva contemporánea".

Este año el Premio Camilo José Cela de novela en castellano, al que se habían presentado 733 obras de 680 participantes, ha quedado desierto.

El Ayuntamiento ha explicado que, como parte del proceso de deliberación y valoración de las obras, un jurado preliminar independiente hizo una primera selección de 50 textos, que fueron sometidos a la consideración del jurado titular que, finalmente, declaró desierta esta modalidad del certamen.

En cuanto al Premio Joan Alcover de poesía en catalán, el ganador ha sido Francesc Pastor Verdú por su obra 'In Paradisum'- El jurado ha subrayado que este poemario consigue "crear gran poesía con la vida, o más bien la no vida, que sucede en un hogar de ancianos".

"Todas las vidas a punto de apagarse que se convocan aquí nos golpean y nos hacen temblar. Todas nos hacen sentir angustiados. Todo lo que se dice aquí es estremecedor y al mismo tiempo, todo es hermoso y necesario y nos da a conocer el misterio insondable de la vida 'In paradisum' es gran poesía que justifica y dignifica. Poesía que nos obliga a ser mejores", ha añadido el jurado.

En poseía en castellano, con el Premio Rubén Darío se ha galardonado a Jorge Fernández Gonzalo por su obra 'Rotunda claridad'. Se habían presentado 893 obras y 741 participantes.

El jurado ha valorado que es un poemario "muy bien construido, con imágenes potentes y muy bellas que dan motivos para la meditación".

Igualmente, el tribunal calificador ha anotado en el acta los títulos de las otras obras finalistas: 'El óxido y la lluvia', de J. F.G.; 'El mendigo' de V.H.M.; y 'El cansancio de las flores', de A.C. S.S.

El Premio Ciutat de Palma de cómic, al que se han presentado 57 obras de 48 participantes, ha sido para Pau Santiago Roda y su obra 'Casos pendents: Go Home'.

El jurado ha considerado que la narración de la propuesta ganadora es "fluida, divertida y con buen ritmo" y que "el dibujo se adapta perfectamente al tono de la historia". A criterio del tribunal calificador, la obra "tiene algo que aportar al panorama del cómic español".

Igualmente, el Premio Bonet de Sant Pere de música, con ocho obras de siete participantes, se lo ha llevado Mon Joan Tiquat con su ábmub 'Sinònims de cosa'.

En este caso, el jurado ha destacado este trabajo por "su creatividad, originalidad, eclecticismo y por el hilo teatral conductor que le impregna". "En conjunto, es un disco bien trenzado a nivel de estudio y, a la vez, orgánico, sin nunca dejar de ser una propuesta personal que plantea rehuir de los caminos", han argumentado.

Daniel Cuesta Centelles ha sido el ganador del Premio Margaluz de artes escénicas, al que se han presentado 20 obras de 16 participantes.

El jurado ha valorado que el texto dramático de la obra, 'Chocolate', es de "una profundidad extraordinaria; una interpretación que se convierte en un verdadero desafío interpretativo; una dirección sublime y cuidadosa; para poner de relieve el periodismo de investigación; para rescatar y mantener viva la imagen de un hombre icónico convertido en icónicas de una determinada época; y para evocar un momento esencial de la historia y la cultura de Palma y de la isla de Mallorca, como son la explosión y consolidación del turismo y los movimientos sociales de los años setenta".

En cuanto al Premio Maria Forteza de audiovisuales, ha sido para Jordi Nadal Rosselló por el documental 'L'últim vaquer de Hollywood', del que el jurado ha subrayado que "sabe transmitir, de una manera innovadora y arriesgada, la historia de su protagonista, huyendo de las fórmulas habituales y apostando por una narración más atrevida".

En la sección de cortometraje, el premiado ha sido Javier Chacártegui Horrach y su corto 'Una persona normal'. Se ha valorado "la gran calidad interpretativa de sus actores, un guión sólido y una imagen excelente, y por su capacidad de emocionar al espectador".

En el Premio Miquel dels Sants Oliver de periodismo el trabajo ganador de los 15 presentados ha sido el de Victòria Morell Salom y su podcast 'NUDE'.

El jurado ha reconocido la calidad del podcast dirigido por Victòria Morell y emitido por IB3 Ràdio, y ha destacado "su capacidad de abordar con profundidad y rigor periodístico un fenómeno global que incide directamente en la vida social y emocional de las nuevas generaciones".

Dentro de esta misma categoría, el jurado ha hecho una mención especial a 'Les Desaparicions', podcast dirigido por Joan Cabot, ya que entiende que 'aborda con mucha sensibilidad y rigor un tema complejo, difícil y poco visible, como es el suicidio'.

Este año, el Premio Caty Juan de Corral de gastronomía se lo ha llevado José Cortés García, de quien el jurado ha destacado "la utilización de producto local, km 0, denominaciones de origen e indicaciones geográficas; la recuperación de recetas locales, publicaciones realizadas, participación en eventos gastronómicos, innovación y la coherencia entre discurso y práctica".

Igualmente, ha hecho especial mención a Toni Tugores Manresa, por su trayectoria profesional.

Asimismo, el Premio Montserrat Casas de investigación ha sido para Ignacio Martín Jiménez por 'Mallorca a principios del siglo XX: comportamientos ante nacimientos, bodas y defunciones. Una análisis estructural'.

El jurado ha destacado el trabajo por su "minuciosa aproximación antropológica y sociológica a la sociedad mallorquina tradicional, permitiendo, al mismo tiempo, un ejercicio comparativo con otras regiones españolas".

Finalmente, la 'Casa de la Misericòrdia. Segunda fase de la rehabilitación integral' se ha llevado el Premio Guillem Sagrera de arquitectura.

La decisión ha sido acordada por la Junta de Govern, a propuesta del área municipal de Urbanismo. Cort pretende reconocer el esfuerzo a la hora de recuperar un edificio que forma parte de la memoria de Palma.