Cort defiende la actuación policial en Playa de Palma ante las agresiones de vendedores ambulantes

Cort justifica la actuación policial en Playa de Palma ante las agresiones por parte de vendedores ambulantes - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha defendido que las imágenes difundidas de una actuación de la Policía Local contra personas migrantes muestran únicamente una parte de la intervención, que ha justificado en los episodios de "agresividad, amenazas y resistencia" contra los agentes por parte de un grupo de personas.

En un comunicado, el Consistorio ha hecho referencia a un vídeo publicado en redes sociales y del que se ha hecho eco MÉS per Palma, quien ha exigido explicaciones por una actuación policial "violenta" el pasado lunes en Playa de Palma.

El operativo, desarrollado en el marco del dispositivo marco del dispositivo de refuerzo de verano de Seguridad Turística (Setur), se saldó con dos detenidos por su presunta implicación en delitos de atentado contra agentes de la autoridad, resistencia grave y lesiones.

El Ayuntamiento ha señalado que dos oficiales de la Policía Local resultaron heridos, tal y como consta en el atestado policial y en los partes médicos emitidos tras la actuación.

Según se recoge en las diligencias, durante el despliegue uno de los oficiales observó cómo un vendedor ambulante abandonaba la zona al percatarse de la presencia policial. Cuando el vehículo policial accedió al lugar, el hombre cambió bruscamente de dirección y, pese a las indicaciones del agente, embistió al mando policial.

De acuerdo con el atestado, el presunto autor "opuso una fuerte resistencia y mostró una actitud agresiva", por lo que fue "necesaria la intervención de varios agentes para proceder a su reducción y detención". Como consecuencia de estos hechos, el oficial sufrió lesiones en el codo y el hombro derechos.

Cuando el vehículo policial se disponía a abandonar la zona por la carretera de s'Arenal, ha continuado Cort, varios agentes permanecieron en el exterior para facilitar su salida.

En ese momento, un grupo de entre ocho y diez vendedores ambulantes habría rodeado a los agentes, increpándolos y dificultando la marcha del coche.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo del resto de efectivos y, según recoge igualmente el atestado policial, varios integrantes del grupo adoptaron una actitud hostil hacia los agentes. Además, tres de ellos habrían recogido piedras y adoquines del suelo para lanzarlos contra los policías, pasando los objetos a escasa distancia de sus cabezas.

Durante estos incidentes, los agentes detuvieron a otro hombre, presuntamente implicado en las agresiones, que opuso "una fuerte resistencia" a la detención, propinó golpes y puñetazos a uno de los oficiales y profirió reiteradas amenazas contra los agentes.

Así, otro de los oficiales sufrió una neuritis intercostal postraumática en la zona costal izquierda, pese a portar chaleco de protección, lesiones recogidas en el correspondiente parte médico facultativo.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial junto con el atestado policial y los correspondientes partes facultativos.

El Ayuntamiento ha señalado que esta actuación forma parte de la labor continua que la Policía Local viene desarrollando para garantizar el cumplimiento de la ordenanza cívica.

En este caso, el operativo permitió desmantelar seis puntos de venta ambulante ilegal e intervenir numeroso género destinado a su comercialización ilícita.

Según el Consistorio, la intensificación de estas actuaciones ha supuesto un incremento de la presión sobre esta actividad y "ha derivado en episodios de hostilidad por parte de los vendedores ambulantes hacia los agentes encargados de hacer cumplir la normativa".

Con todo, Cort ha condenado las agresiones contra los agentes y les ha trasladado su "reconocimiento y respaldo" por la "profesionalidad y responsabilidad demostradas durante la actuación".