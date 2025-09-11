Cort destina 375.000 euros a mejorar la eficiencia energética y térmica de tres centros de Infantil y Primaria

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en las instalaciones térmicas y de iluminación de varios Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del municipio, con una inversión total de 375.000 euros.

Estas intervenciones se enmarcan en el compromiso del Consistorio con la "eficiencia energética, la sostenibilidad y el bienestar del alumnado".

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha detallado que algunos de estos trabajos se han desarrollado en el CEIP Joan Miró, se ha procedido a la sustitución integral del sistema de alumbrado por tecnología LED, con una inversión de 118.000 euros. Esta medida permitirá reducir significativamente el consumo energético del centro.

Por otra parte, en el CEIP Es Pont se ha mejorado el sistema de calefacción mediante la instalación de un nuevo sistema de gas, con un presupuesto de 74.000 euros.

En el caso del CEIP Camilo José Cela se ha ejecutado una doble intervención, en la que se incluye la sustitución completa del alumbrado convencional por tecnología LED, con un coste de 167.000 euros, y la instalación de una nueva red de distribución de agua, con una inversión adicional de 16.000 euros.

Estas actuaciones se han ejecutado durante el periodo estival, al aprovechar la ausencia de alumnado en los centros y para garantizar que las instalaciones están en "óptimas condiciones al inicio del nuevo curso escolar".

"El Ayuntamiento de Palma trabaja para modernizar y adaptar las infraestructuras educativas a los estándares actuales de eficiencia, accesibilidad y sostenibilidad", ha manifestado.