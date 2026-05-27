Cort destinará más de 66,8 millones de euros a los contratos de mantenimiento de edificios y alumbrado público

Archivo - Farolas en El Molinar, en una foto de archivo. - CORT - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la tramitación de dos contratos para la conservación de los edificios municipales y ejecutar una serie de actuaciones en el alumbrado público, por un total de 66,8 millones de euros.

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha dado a conocer, en rueda de prensa, estos dos acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno.

En el caso del contrato sobre las infraestructuras municipales, se encuentra en fase licitación por un presupuesto cercano a los 14 millones de euros, con una duración inicial de dos años y la posibilidad de prorrogarlo por un máximo de otros dos años.

El objetivo principal de este contrato es garantizar el correcto estado de conservación, funcionalidad y seguridad de los edificios municipales mediante actuaciones de mantenimiento, así como obras de reposición, renovación, remodelación y adecuación normativa de los inmuebles incluidos en el ámbito del contrato.

Por otra parte, la junta también ha aprobado inicio el proceso de adjudicación del contrato mixto de servicios, obras y suministros para la supervisión energética, adecuación normativa, mantenimiento y conservación del alumbrado público del municipio de Palma.

En este caso, el contrato dispone de un presupuesto base de licitación de casi 52,9 millones de euros, está dividido en tres lotes y tiene una duración prevista de cuatro años prorrogables por uno año más. El objetivo es avanzar en la "modernización, la eficiencia energética y la mejora del alumbrado público de la ciudad".

El primero de los lotes, con un presupuesto aproximado a los 21 millones de euros, contempla el mantenimiento y conservación del alumbrado exterior y del alumbrado navideño de las zonas de Llevant y Playa de Palma.

El segundo, dotado con cerca de 28,6 millones, incluye las mismas prestaciones en las zonas Norte, Centro y Ponent de la ciudad. Finalmente, el lote 3, con un presupuesto de poco más de 3,2 euros, comprende los servicios de asistencia técnica, gestión de la plataforma de inventario y del sistema de telegestión, así como la gestión energética del alumbrado exterior de Palma.

NUEVO PASO PARA IMPLANTAR LAS GALERAS ELÉCTRICAS

Por otra parte, la junta ha aprobado la modificación puntual y excepcional del Plan Normativo Municipal correspondiente al ejercicio 2026, con el objetivo de incorporar la reforma prevista del reglamento del servicio de transporte urbano de viajeros con vehículos de tracción animal con conductor --las conocidas como galeras-- y avanzar en su sustitución progresiva por vehículos eléctricos.

Esta decisión supone un primer paso administrativo que permite iniciar formalmente el procedimiento de cambio del reglamento vigente, de acuerdo con el marco legal establecido, hasta su aprobación definitiva por el Pleno municipal.

En concreto, el Ayuntamiento prevé la modificación del reglamento con el fin de posibilitar la sustitución progresiva de las actuales calesas tiradas por animales por vehículos de cero emisiones, para garantizar al mismo tiempo la continuidad de la actividad y la preservación de un servicio emblemático de la ciudad.

Este proceso se enmarca en el consenso alcanzado el pasado mes de marzo, cuando la mayoría de los titulares de licencia presentaron al Ayuntamiento una propuesta para avanzar hacia la transformación del modelo actual, en un contexto de diálogo mantenido con el sector desde el inicio de la legislatura.

Actualmente, la iniciativa cuenta con el respaldo de cerca del 90% de las 28 licencias vigentes en el municipio, lo que refuerza la viabilidad del proceso de transición. Cabe recordar que el Plan Normativo Municipal es la hoja de ruta anual que ordena y planifica las ordenanzas y reglamentos que Cort prevé aprobar o modificar durante el ejercicio.

CORT SUBVENCIONARÁ EL PROGRAMA 'PALMA IMPULSA'T' CON 228.000 EUROS

Al mismo tiempo, el órgano de gobierno municipal ha aprobado la solicitud de subvención del proyecto 'Palma Impulsa't 2026', presentada por PalmaActiva en el marco de la convocatoria 'SOIB Impulsa't 2025-2026'.

El proyecto tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de personas desempleadas mediante la creación de oportunidades de empleo que permitan adquirir, mantener o recuperar hábitos y competencias profesionales.

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de casi 1,1 millones de euros, de los que más de 850.000 euros serán financiados por el SOIB y casi 228.000 euros serán aportados por PalmaActiva.

El programa se estructura en dos líneas de actuación. Una de ellas, dotada con alrededor de 211.000 euros, está dirigida a jóvenes desempleados de entre 16 y 29 años; y la segunda, con un presupuesto de algo más de 863.000 euros, se dirige a personas desempleadas de 30 años o más, prioritariamente en situación de desempleo de larga duración y con especiales dificultades para acceder al mercado laboral. La convocatoria tiene como finalidad promover proyectos de fomento de la ocupación mediante contratos temporales de nueve meses de duración.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado este miércoles la documentación técnica para la adecuación del alumbrado público del barrio de Son Ferragut, unas obras que han sido adjudicadas a la empresa Urbia por un importe cercano a los 275.000 euros en un plazo de ejecución de seis meses.

Las intervenciones previstas permitirán mejorar los niveles de iluminación del barrio mediante la sustitución por tecnología LED de aquellas zonas que todavía disponen de luminarias antiguas, así como la adaptación de las redes eléctricas y la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo.

En total, la actuación afectará a 415 puntos de luz, de los que 55 serán nuevos. Asimismo, se mantendrá la estética actual de la iluminación existente, sin introducir modificaciones en este sentido.