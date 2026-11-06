Cort eleva un 7% el presupuesto de Servicios Sociales, Educación, Juventud e Igualdad, hasta los 66,5 millones

La regidora de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, comparece en el salón de plenos de Cort. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha incrementado un siete por ciento el presupuesto de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, hasta 66,5 millones para 2027, lo que supone un aumento de casi 4,3 millones de euros respecto a los presupuestos de 2026, un 7% más.

En concreto, el presupuesto destinado a Servicios Sociales aumentará en aproximadamente 1,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del ocho por ciento en comparación al ejercicio anterior.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de la Oficina de Atención Social a la estructura municipal. El servicio dejará de funcionar como proyecto para consolidarse como un recurso de gestión directa de Cort.

Para ello, se crearán cinco puestos de empleo de trabajadores sociales que formarán parte de la plantilla municipal y asumirán la atención de este servicio.

En materia de acogida, se destinarán más de 3,1 millones de euros a los distintos servicios municipales de estancia corta y larga y de atención a familias.

Asimismo, se mantendrán los convenios con entidades del tercer sector que trabajan con los profesionales de los centros municipales de servicio sociales para responder a las necesidades de los barrios.

También continuarán las subvenciones nominativas a entidades como el Banco de Alimentos, Monti-Sion Solidària, Fundación Proyecto Joven y el Secretariado Gitano. A esta colaboración se sumará la convocatoria de subvenciones para entidades sociales, dotada con 530.000 euros y una duración de tres años.

Por otro lado, se reforzarán los servicios dirigidos a promover la autonomía personal y ayudar a que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual. Así, el contrato de los centros de día municipales y los servicios de ayuda y de alimentación a domicilio superará los tres millones de euros.

Una de las nuevas iniciativas será la puesta en marcha de un programa de vivienda compartida para personas mayores de 65 años, que contará con una dotación inicial de 100.000 euros. El proyecto se desarrollará mediante el convenio de colaboración con entidades especializadas, que se encargarán de gestionar el programa, desde la búsqueda y el alquiler de las viviendas hasta el acompañamiento y seguimiento de los participantes.

En cuanto a las infraestructuras sociosanitarias, las cuentas de 2027 reservan dos partidas de 400.000 euros cada una para avanzar en los proyectos del futuro centro de día de Sant Jordi y del centro de día y bienestar Joan Miró, con la creación de 320 plazas para personas dependientes.

El futuro centro de día de Sant Jordi contará con 30 plazas y se ubicará en el inmueble de Ca Ses Monges, adquirido este año por el Ayuntamiento. Por su parte, el centro de día y bienestar Joan Miró dispondrá de otras 30 plazas. La inversión municipal permitirá desarrollar la parte del equipamiento destinada al 'casal de barri' y otros servicios municipales.

PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN

Por otra parte, Roca ha detallado las mejoras previstas en el presupuesto global de Educación, que se sitúa en torno a los 11 millones de euros, tras la adquisición de las escuelas infantiles de Ciutat Antiga y Santa Catalina.

En materia de inversiones, se destinarán más de 92.500 euros a la reposición de mobiliario y equipamiento técnico de las diferentes escoletas infantiles municipales.

La cuentas contemplan también la puesta en marcha de Son Gibert y Son Dameto, gestionadas actualmente por la Conselleria de Educación y Universidades.

Asimismo, se mantendrá una partida de 430.000 euros para la convocatoria pública de ayudas a la escolarización infantil, mientras que las transferencias de Educación y Universidades ascenderán a 2,94 millones de euros.

En cuanto a otros servicios, el contrato de la Escuela Municipal de Música aumentará a más de 639.000 euros, mientras que el servicio de educación de adultos alcanzará los 421.500 euros.

También se reservarán unos 134.000 euros para dar continuidad al programa 'Patis Oberts', una iniciativa valorada positivamente por las familias. Además, el presupuesto incorporará 12.120 euros para actividades educativas comunitarias vinculadas a la celebración del Día Internacional de las Ciudades Educadoras.

Roca ha explicado que, por primera vez, se crearán partidas específicas para avanzar en la renovación del plan de infancia de Palma, que contará con una dotación de 50.000 euros para su desarrollo, además de recursos destinados a estudios, trabajos técnicos y actividades relacionadas con el Mes de la Infancia.

PRESUPUESTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por su parte, el área de Participación Ciudadana experimentará un incremento presupuestario de 7,6 por ciento, con mayor atención a la dinamización de los barrios y al apoyo a las entidades vecinales.

Una de las principales novedades será la adjudicación del nuevo contrato de gestión de los 'casals de barri', que supone un incremento presupuestario del 30 por ciento. El nuevo contrato permitirá ampliar las actividades y servicios municipales.

Asimismo, se mantendrán las subvenciones nominativas destinadas a las federaciones y asociaciones vecinales que organizan algunas de las principales festividades.

El presupuesto contempla también una dotación superior a los 800.000 euros para la nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades y asociaciones vecinales, con el objetivo de impulsar proyectos de dinamización, participación y convivencia en los barrios.

En cuanto a las celebraciones, Cort intentará recuperar aquellas de carácter tradicional y dará continuidad a las fiestas de Sant Sebastià y la Patrona, que volverá a contar con un concierto de gran formato.

También se mantendrá la programación tradicional de Navidad y Reyes Magos, con el espectáculo de encendido de las luces, la organización de la cabalgata y el montaje del Belén de Cort.

PRESUPUESTO DE IGUALDAD

Por otro lado, el presupuesto de Igualdad crecerá un 11 por ciento, con un refuerzo de los recursos destinados a la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

En este sentido, destacan los incrementos en las dotaciones de los dos principales contratos municipales de acogida y atención integral, que aumentan un 16 y un 19 por ciento, respectivamente.

Además, se avanzará en la creación del futuro Centro de Emergencias de Palma, con una partida específica para dotar el equipamiento de mobiliario y los recursos necesarios. Se ubicará en la planta superior del edificio que actualmente ocupa la entidad social Espiral, en el Coll d'en Rabassa.

En el ámbito de la prevención y sensibilización, se destinarán 150.000 euros a campañas específicas y más de 60.000 euros a talleres de prevención de la violencia contra las mujeres.

También incrementarán las subvenciones destinadas a las entidades que trabajan en materia de igualdad. La convocatoria dirigida a las organizaciones de la red de atención directa a personas en entornos de prostitución.

PRESUPUESTO DE JUVENTUD

En cuanto a Juventud, el presupuesto se aproximará a los tres millones de euros y mantendrá los principales contratos y programas municipales dirigidos a los jóvenes.

La principal inversión ascenderá a 1,5 millones de euros para renovar y ampliar los equipamientos juveniles, lo que permitirá crear un nuevo espacio joven en Es Rafal Vell, mediante la adquisición de un inmueble o la rehabilitación del equipamiento existente.

Entre las principales partidas destacan los 497.000 euros destinados a los espacios jóvenes, los 388.000 euros para el servicio de información de Palma Jove y los más de 466.000 euros destinados al programa 'Dinamo'.

Además, se contemplarán 63.000 euros para subvenciones a programas, proyectos y actividades juveniles y otros 35.000 euros para federaciones y agrupaciones juveniles.