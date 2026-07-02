Cort elimina 77 grafitis de Son Gotleu en tres semanas dentro de una campaña de limpieza urbana

Grafitis en Son Gotleu, Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 77 grafitis han sido retirados de 46 edificios de Son Gotleu entre el 2 y el 22 de junio dentro de una campaña de limpieza impulsada por el Ayuntamiento de Palma para mejorar el estado del espacio público del barrio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la actuación ha permitido eliminar 270 metros cuadrados de pintadas en fachadas de la calle Indalecio Prieto y vías próximas, como Santa Florentina, Tomàs Rul·lan, el Camí de Son Gotleu, el paseo del Pic de Penyalara y las plazas Fra Joan Alcina y Orson Welles.

En el momento de elaborar el balance, la campaña se encontraba aproximadamente a la mitad de su ejecución.

Para llevar a cabo los trabajos, Emaya ha desplegado dos equipos especializados, uno equipado con un vehículo específico para la eliminación de grafitis y otro con un sistema de agua a presión.

La empresa municipal ha empleado distintas técnicas de limpieza en función del tipo de superficie y de las características de cada intervención, con el objetivo de eliminar las pintadas sin dañar las fachadas.

El Ayuntamiento ha señalado que esta actuación tendrá continuidad y se enmarca en las labores que Emaya desarrolla en distintos barrios de Palma para reforzar la limpieza urbana, recuperar espacios degradados y mejorar el estado del entorno público.