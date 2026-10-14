Cort estudiará todo el conjunto de las escaleras de la Seu para evaluar su estado y definir las actuaciones necesarias

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma hará una cata en toda la zona de las escaleras de la Catedral de Mallorca para valorar todo el conjunto arquitectónico, después de que los técnicos hayan explicado la mala situación la estructura ante la Comisión del Centro Histórico.

La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha señalado este miércoles en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que las actuaciones no se realizarán solo en los lugares en los que han aparecido grietas, sino que se hará una valoración global.

Según ha explicado, el conjunto arquitectónico es de principios del siglo XX y en los últimos 30 años no se ha realizado el pertinente mantenimiento.

Celeste ha detallado que se hará un estudio de todo el conjunto y que la actuación que se tenga que realizar garantice que la infraestructura estará en condiciones durante varios años más.