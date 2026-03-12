Cort finaliza la reforma de la oficina turística de plaza de España con un coste superior a los 115.000 euros

Oficina turística de plaza de España tras su reforma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha acabado la reforma de la Oficina de Información Turística de plaza de España, con un presupuesto cercano a los 115.000 euros.

El teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura y Deportes, Javier Bonet, ha visitado este jueves las instalaciones, acompañado por el gerente de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar, según ha indicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Tal y como ha explicado Bonet, esta actuación integral, que ha incluido la mejora y la reforma de las instalaciones de la oficina, tiene como objetivo "convertirla en el espacio de referencia dentro de la red de oficinas turísticas del municipio".

Además, esta oficina facilitará la coordinación de todas ellas, para actuar como punto de apoyo para eventos, campañas promocionales, distribución de materiales y uso de nuevas tecnologías.

Durante la visita, Bonet ha destacado que está concebida como el buque insignia del sistema de información turística de la ciudad, dado que es la oficina "más emblemática, visible y completa del municipio", puesto que cuenta con ubicación "estratégica" al estar junto a la estación Intermodal, la estación del Tren de Sóller y con parada de la mayoría de líneas de autobús urbano.

Además, ha destacado el "alto nivel" de equipamiento y accesibilidad lo que le convierte en el punto neurálgico de atención al visitante.

Por su parte, Homar ha explicado que la inversión tiene un componente estratégico y es una apuesta por "elevar el estándar" de calidad del servicio de atención al visitante, "reforzar la imagen de marca de Palma" como destino turístico de "excelencia" y garantizar que la primera impresión del visitante al llegar a la ciudad sea "coherente con el nivel de calidad y hospitalidad que caracteriza a la destinación".

En este sentido, cabe destacar también la incorporación de pantallas de gran formato destinadas a la proyección de contenidos audiovisuales e informativos.

Estos dispositivos permitirán sustituir la cartelería tradicional por soportes digitales, con lo que se mejorará la capacidad de comunicación visual, la difusión de contenidos y el atractivo del espacio.

Además, las pantallas se conciben como un canal dinámico y flexible de comunicación con el visitante, capaz de ofrecer información actualizada, inspiradora y adaptada a diferentes perfiles de público, y pueden mostrar simultáneamente vídeos promocionales del destino, imágenes y audiovisuales de puntos de interés, información práctica sobre transporte y servicios, campañas y eventos, así como contenidos orientados a la sostenibilidad y la sostenibilidad.

Palma cuenta con cuatro oficinas en plaza de España, parque del Mar, Playa de Palma y la estación marítima número 2, además de los puntos móviles de información disponibles para dar servicio a congresos y convenciones, o en momentos puntuales de alta demanda.

Las oficinas de turismo atendieron durante 2025 a un total de 112.866 usuarios, siendo la de la plaza de España la que más personas atendió, con 49.410 usuarios, seguida de cerca por la del parque del Mar, con 45.462.