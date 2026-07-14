Cort instala un sistema de sombreado en la plaza Bisbe Planas de Sant Jordi

Plaza Bisbe Planas de Sant Jordi - CORT

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado los trabajos de instalación del nuevo sistema de sombreado de la plaza Bisbe Planas, en el barrio de Sant Jordi, una actuación que da respuesta a una petición trasladada por los vecinos de la zona.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la intervención ha consistido en la colocación de cinco toldos triangulares de rafia que proporcionan sombra sobre una superficie aproximada de 345 metros cuadrados, mejorando el confort de este espacio público, especialmente durante los meses de más calor.

Esta actuación complementa las mejoras realizadas previamente en la plaza, entre las que destacan la plantación de seis Morus alba fruitless y tres Cinnamomum camphora, la instalación del correspondiente sistema de riego y la renovación de la masa arbustiva, con la incorporación de nuevas especies vegetales en una superficie de 82 metros cuadrados.