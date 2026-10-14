Cort notifica a los ocupantes de las caravanas de Son Hugo que deben retirar bombonas de butano y material inflamable

Cort notifica a los ocupantes de las caravanas de Son Hugo que retiren bombonas de butano y material inflamable - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha notificado a los ocupantes de las caravanas ubicadas en el aparcamiento de Son Hugo que deben retirar de manera inmediata las bombonas de butano y cualquier otro tipo de material inflamable del exterior.

Lo ha hecho tras el incendio originado este miércoles en uno de los vehículos. Según ha informado en una nota de prensa, el Consistorio ha dado un plazo de 48 horas para eliminar cualquier otro elemento que permanezca en el exterior de las caravanas.

El fuego, originado poco antes de las 13.00 horas, ha quedado extinguido aproximadamente una hora después. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, los Bomberos de Palma y la Policía Nacional.

También han acudido al lugar el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá, el jefe de Bomberos de Palma, Eder García; y la coordinadora general de Servicios Sociales, Patricia Pizá.

Los Servicios Sociales municipales han atendido a todas las personas afectadas y les han ofrecido recursos disponibles en la cartera municipal de servicios. De ellas, cuatro personas han solicitado alojamiento.

El Ayuntamiento ha subrayado que lleva a cabo un seguimiento continuado de las personas en situación de calle y de los asentamientos existentes en la ciudad a través de una comisión que se reúne semanalmente para actuar de forma coordinada, tal y como se llevó a cabo durante el desalojo de la antigua prisión.

Están en esta comisión los Servicios Jurídicos, el área de Urbanismo, los Servicios Sociales, la Policía Local, los Bomberos y Coordinación de Alcaldía.