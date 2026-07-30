Cort pide la dimisión de Rodríguez por las cargas policiales tras la manifestación contra la masificación turística

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado una moción en la que se reclama la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por las cargas policiales tras la manifestación contra la manifestación turística que tuvo lugar este domingo.

La iniciativa partía de MÉS per Palma y Unidas Podemos (PP) y ha salido adelante con los votos a favor de estos dos partidos y el PP, mientras que el PSIB y Vox han votado en contra.

La regidora de UP, Lucía Muñoz, ha señalado que la protesta convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida reunió a la gente que estima Mallorca y que estaba harta del modelo de "masificación turística que expulsa a la población".

Por eso, ha recriminado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que al ser preguntado por sobre la manifestación este miércoles respondiera en rueda de prensa que "le quedaba lejos". Muñoz le ha reprochado si también "le quedan lejos" aspectos como los desahucios, las familias que viven en una habitación o en caravanas, el cierre de comercios, las carreteras saturadas o los pisos turísticos ilegales.

En ese sentido, ha pedido la condena de las cargas policiales y una investigación independiente de lo sucedido para que se depuren responsabilidades, al tiempo que ha solicitado la dimisión de Rodríguez.

La representante de UP ha pedido a la corporación municipal que "no mire para otro lado" y atienda a las causas que motivaron la manifestación, por lo que ha reivindicado un proceso de "decrecimiento turístico que proteja el territorio".

En la misma línea ha ido el edil de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras, que ha dado su enhorabuena a los convocantes por una movilización que ha calificado como "histórica" y ha evidenciado que el "malestar social" contra el turismo es "masivo".

El ecosoberanista ha responsabilizado de la situación al PP, por "proteger a los de siempre", gobernar para "sus amigos", poner multas por colgar pancartas o dar "barra libre" al turismo; pero también al PSOE porque "gobierna en el Estado" y esto quiere decir que "tiene responsabilidad" sobre los puertos, aeropuertos y sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así, ha puntualizado que tiene a dos dirigentes mallorquinas en el Gobierno de España, como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que "no pueden hacer como que no va con ellas".

De este modo, ha incidido en que el PSOE tiene responsabilidad sobre la cantidad de vuelos que llegan a las islas, la ampliación de los aeropuertos y de que los policías "apalizaran a ciudadanos" el domingo.

Seguidamente, ha tomado la palabra el portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, quien ha achacado a Martínez que permitiera el incremento de plazas turísticas en Baleares cuando ocupó distintos cargos en el Govern del expresidente José Ramón Bauzá.

Además, ha reprobado que culpe de la saturación turística al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que ha calificado de "delirante", al tiempo que ha citado una entrevista a Martínez en la que celebraba el aumento de plazas turísticas y la desestacionalización.

El primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha señalado la "falta de memoria" de la oposición al traer iniciativas que señalen la masificación turística, cuando gobernaron en las dos pasadas legislaturas y el PSIB presente como candidato a la alcaldía de Palma en 2027 al exconseller de Turismo Iago Negueruela.

El representante local ha sostenido que la saturación es "el legado" de la oposición y la mayor presión turística es "su gestión", con un crecimiento "descontrolado" de la oferta turística ilegal.

Igualmente, ha aseverado que en los pasados mandatos se habrían creado 115.000 plazas turísticas nuevas y "no había estrategia" para perseguir el fraude, por lo que ha calificado a la oposición de "bombero pirómano".

Bonet ha defendido la gestión de la corporación local con un incremento de las inspecciones, la retirada de anuncios de viviendas turísticas ilegales o el aumento de las sanciones por este motivo.

El portavoz de Vox en el Consistorio, Fulgencio Coll, ha ironizado con que, por una vez, estuviera de acuerdo con el presidente del Gobierno, que este miércoles ofreció su apoyo a Rodríguez.

De esta manera, ha responsabilizado de lo sucedido el domingo a los organizadores por no respetar las órdenes de la Policía Nacional cuando cerraron el paso a Ses Voltes. Coll ha mostrado su "total apoyo" a la Policía Nacional, aunque ha remarcado que "lo sentía" si alguna persona había recibibi "algún golpe indebido".

A continuación, ha defendido que el turismo es "el motor" de la economía balear y ha afirmado que la "turismofobia" es "suicida", algo de lo que ha culpado a una "mala gestión" desde hace "muchos años".