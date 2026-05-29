Cort programa una jornada para aprender a rescatar animales marinos de sensibilización por el Día del Medio Ambiente

Archivo - Un ejemplar de tortuga marina en una playa de Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado una serie de actividades para los próximos 4 y 5 de junio, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, entre las que figuran una sesión para saber rescatar animales marinos y visitas al Aula de la Mar.

Bajo el lema 'Una mañana para aprender, descubrir y cuidar juntos nuestro Mediterráneo', las propuestas pretenden sensibilizar a la ciudadanía sobre el entorno marino y aprender tanto a valorar la biodiversidad del Mediterráneo como a "identificar las principales amenazas que ponen en peligro este privilegiado entorno", según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Las actividades, todas ellas gratuitas, van dirigidas a todos los sectores de la población y especialmente a las familias y centros educativos, puesto que habrá diversos contenidos.

A lo largo de la jornada del jueves 4 de junio, en la playa de Can Pere Antoni, entre las 10.00 a las 11.00 horas, tendrá lugar un ejercicio de rescate de delfines y tortugas. Seguidamente, de 11.00 a 12.00 horas, se desarrollará la actividad 'Un mar de conocimiento' y, de las 12.00 a 13.00 horas, la sesión denominada 'La magia del mar'.

Los participantes no deben formalizar ningún tipo de inscripción previa y es suficiente con que se personen en las carpas que se habrán habilitado en la zona.

Por lo que respecta al viernes 5 de junio, que coincidirá con la celebración de la efeméride, se realizará un simulacro de rescate de fauna marina, con una duración aproximada de 50 minutos, a las 10.00 horas en Can Pere Antoni y a las 12.00 del mediodía en el Balneario 15 de Playa de Palma.

Se trata de una actividad educativa y participativa que permitirá a los asistentes aprender cuál es la mejor manera de actuar ante el hallazgo de un animal marino varado.

Por otro lado, las dependencias del Aula de la Mar de Can Salas-Sa Petrolera acogerá una jornada de puertas abiertas, como fruto de una acción conjunta del Govern y el Ayuntamiento de Palma. La organización ha habilitado tres turnos para las personas que deseen asistir: de 09.00 a las 10.30 horas, de las 11.00 a las 12.30 horas y de las 13.00 a las 14.30 horas.

El programa elaborado por el Consistorio con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente incorpora también el concierto que ofrecerá la Banda Municipal de Música de Palma, en la plaza Josep Maria Llompart, ubicada en el barrio de es Rafal, a las 19.30 horas.

Con un repertorio seleccionado para la ocasión, la formación musical dirigida por José Enrique Martínez Esteve llevará a cabo una actuación gratuita y abierta a toda la ciudadanía, destinada a vincular la cultura con el objetivo de construir un municipio "más sostenible y saludable".