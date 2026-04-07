Cort prohibirá la actividad al vendedor del mercado de Pere Garau por la agresión homófoba a un compañero

Archivo - Bandera LGTBI colgada en el Ayuntamiento de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma impedirá continuar con su actividad al vendedor del mercado de Pere Garau que, supuestamente, agredió física y verbalmente a un compañero por su orientación sexual.

Esta es una de las medidas cautelares que ha adoptado el Consistorio ante los hechos ocurridos el pasado jueves en esta plaza de Palma, junto con la reubicación del puesto en el que trabajaba el presunto agresor, ya que pertenece a otro titular.

En una nota de prensa, la corporación local ha mostrado su "rotunda condena" a esta agresión de carácter homófobo y, ante "la gravedad de los hechos", ha anunciado la elaboración de un informe por parte del área de Mercados en base al atestado de la Policía Local.

Una vez finalicen las diligencias policiales, el Ayuntamiento evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

El regidor de Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo, Medio Natural, Entornos Saludables y Mercados, Llorenç Bauzá de Keizer, y la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, han asistido este martes a la concentración organizada en apoyo a la víctima, donde han trasladado personalmente el respaldo del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento y se han puesto a su disposición para lo que pueda precisar.

En este sentido, Bauzá ha mostrado su apoyo "total" a la víctima y ha condenado "cualquier acto de odio o discriminación", al subrayar que se trata de hechos que "no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva" y que "no representan a la ciudadanía de Palma".

Asimismo, el Consistorio ha subrayado la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y reafirma su compromiso con una Palma "inclusiva y libre de odio".