Imagen del desalojo de la acampada por la vivienda de plaza España. - EUROPA PRESS

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reprobado al delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, por la falta de colaboración con el Consistorio para desalojar la acampara por la vivienda de plaza de España a principios de este mes de noviembre.

Se trata de una iniciativa promovida por Vox durante el pleno municipal de este jueves, que ha quedado aprobada con los votos favorables de los regidores de PP y Vox.

El portavoz de Vox en Cort, Fulgencio Coll, ha recalcado que esta reprobación no tiene efectos administrativos vinculantes pero la ha promovido porque, a su modo de ver, Pons sería "un representante más del sanchismo" al anteponer el "sectarismo" y la defensa de una política "fuera de los límites democráticos".

En ese sentido, ha indicado que la Delegación habría juzgado de forma "negativa" la actuación de la Policía Local de Palma cuando desalojaron la céntrica plaza y ha admitido que la acampada era "legal en origen" pero no estaría amparada al haber hecho una "ocupación permanente del espacio público".

"El marco jurídico español equilibra el derecho fundamental de reunión con el derecho al libre tránsito, la seguridad y la actividad comercial pero se ha visto un delegado del Gobierno que está más con los que crean problemas que con los ceutís, los españoles o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha mantenido.

Para el regidor de Vox, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, actuó con "valor" y "buen criterio" en favor de los palmesanos, al aplicar la ordenanza cívica municipal.

El teniente de alcalde y regidor de Seguridad del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá de Keizer, ha mostrado su apoyo a la iniciativa por "menospreciar" la autonomía municipal y "ponerse de perfil cada vez que hay un problema en la ciudad".

También ha señalado que "no es de recibo" que el delegado, de quien dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "niegue" la colaboración a la Policía Local de Palma.

Ante las acusaciones de la falta de una orden administrativa que apoyara la actuación policial, el edil ha mantenido que "cualquiera actuación" que se haya llevado a cabo tiene el "respaldo" de los departamentos del Ayuntamiento de Palma para poderla adoptar.

Bauzá ha mantenido que el derecho de manifestación es un derecho "fundamental" recogido en la Constitución pero, desde su punto de vista, la acampada suponía una "ocupación indebida" de plaza de España.

Cuando fueron a desalojarla, ha explicado que pidieron el apoyo de la Policía Nacional pero ha afirmado que la respuesta de la Delegación fue negativa, lo que habría supuesto "romper cualquier relación institucional que había entre Cort y la Delegación, algo que ha tildado de "inaudito".

Por este motivo, ha acusado a Pons de hacer un "uso partidista" de la Delegación del Gobierno y lo ha relacionado con el recurso interpuesto por la subida salarial para los policías locales de Palma.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha planteado la posibilidad de cambiar la reprobación de Pons por una reprobación del alcalde de Palma, Jaime Martínez, y del PP por la colocación irregular de las banderolas electorales del partido en Avenidas, que tendrá que ser retirada este jueves.

La representante local ha mantenido que todavía esperan explicaciones del equipo de gobierno sobre el desalojo de la plaza de Epaña, puesto que cuando se ha hablado, ha habido "nervios y muchos silencios". Esto demostraría que el PP habría actuado de manera "indecente" y "antidemocrática" contra "quienes piensan diferente".

Por parte de Unidas Podemos, ha intervenido su regidora, Lucía Muñoz, quien ha criticado que la propuesta Vox no sirva ni para "aclarar nada", ni para "defender los derechos de la ciudadanía". Así, ha afirmado que se ha usado la acampada para "atacar" a Pons e intentar convertir el ejercicio de un derecho fundamental en "un problema de orden público".

En ese sentido, ha recriminado a Vox que las libertades y los derechos fundamentales "nunca hayan sido una prioridad" para una formación "heredera de la tradición política del franquismo", que ve la protesta y la disidencia como "algo a reprimir".

No obstante, ha subrayado que su formación señala al PSOE "sin problema" como en las actuaciones de la Policía Nacional durante la manifestación contra la masificación turística en julio o la intervención policial en la huelga del 11N.

Muñoz ha remarcado que Vox trata de "desviar la atención" de lo que ha pasado y sería que la Policía Local de Palma se ha "negado" a desalojar la plaza de España por segunda vez, como lo pretendía el gobierno municipal porque "apreciaba indicios de irregularidades".

Por tanto, para Unidas Podemos quien debe dar explicaciones no es Pons, sino Martínez que ordenó el desalojo de la acampada por la vivienda.

Por último, el portavoz del PSIB en Cort, Xisco Dalmau, ha indicado que los derechos de reunión y de huelga se consiguieron consagrar en la Constitución, por lo que, a su entender, la reprobación de Pons "no tiene cabida" por no querer participar en el "desalojo ilegal" de plaza de España.

Además, ha acusado a Bauzá de "esconderse" para "no dar la cara" en diferentes comparecencias y ha reivindicado que quien debía intervenir en el debate de esta moción era Martínez como máximo representante del Ayuntamiento.

El regidor ha apuntado que hace tres semanas que han pedido los informes que avalaran la intervención policial pero ha recalcado que todavía no los han recibido.