Cort se reúne con Patrimonio Nacional para estudiar vías de colaboración de cara al 800º aniversario de l'Estendard - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma se ha reunido con Patrimonio Nacional para estudiar posibles vías de colaboración de cara a la celebración del 800º aniversario de la Festa de l'Estendard, que tendrá lugar en 2029 y constituye "una efeméride de especial relevancia histórica y cultural para la ciudad de Palma".

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, han mantenido este martes una reunión en el Palacio Real con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y el director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao.

Cort ha señalado en un comunicado que durante la reunión también se ha tratado la dificultad de ceder la cimera para esta celebración, debido a la fragilidad de la pieza y a sus necesidades específicas de conservación.

Ante esta circunstancia, el alcalde ha trasladado a Patrimonio Nacional la voluntad del Consistorio de organizar "una gran conmemoración del 800º aniversario de la Festa de l'Estendard" y ha solicitado su implicación para explorar posibles vías de colaboración que contribuyan a dar a esta efeméride "el reconocimiento y la relevancia que merece".