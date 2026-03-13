Cort reúne a técnicos municipales, entidades cerfificadoras y colegios profesionales para dar a conoce las ECU - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha reunido a técnicos municipales, entidades certificadoras y colegios profesionales para dar a conocer el papel colaborador de las Entidades de Certificación Urbanística (ECU) en la tramitación de licencias.

La jornada se celebró este jueves, según ha informado Cort en una nota de prensa, y contó por la mañana con responsables técnicos de las ECU acreditadas en Palma y técnicos de la Gerencia de Urbanismo para abordar cuestiones prácticas relacionadas con la tramitación de licencias mediante estas entidades y compartir criterios técnicos.

Asimismo, durante la tarde se incorporaron asociaciones sectoriales y colegios profesionales, para facilitar el conocimiento del nuevo sistema y resolver las dudas que puedan surgir en su aplicación.

Según el Ayuntamiento, la reunión permitió unificar criterios técnicos, reforzar la coordinación entre los distintos agentes e implicados y mejorar el funcionamiento de la tramitación de licencias mediante ECU.

Esta figura, han recordado, complementa el trabajo que se realiza desde el Consistorio y permite reducir los tiempos de espera a entre uno y tres meses.

La implantación de estas entidades forma parte de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento y el Govern para modernizar la gestión urbanística, reducir la burocracia y facilitar que proyectos de rehabilitación, reforma o construcción puedan ponerse en marcha con mayor rapidez en la ciudad.

En este sentido, el Ayuntamiento ya está tramitando y resolviendo licencias urbanísticas mediante la aplicación de este sistema, reduciendo los tiempos de espera.

Las ECU son entidades técnicas acreditadas que verifican previamente que los proyectos cumplen con la normativa urbanística vigente.

Esta revisión previa permite que el Consistorio pueda tramitar y resolver los expedientes con mayor agilidad, manteniendo en todo momento la competencia municipal para conceder la licencia, han subrayado.

En este sentido, el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha apuntado que la reducción de los tiempos de tramitación de licencias urbanísticas "es una realidad en Palma" gracias a las medidas impulsadas por el equipo de gobierno municipal y al marco normativo del Govern, que ha permitido implantar este sistema de colaboración.