Cort rinde homenaje a los trabajadores de la EMT jubilados en 2025 y 2026, - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este lunes el acto de homenaje del Ayuntamiento a los trabajadores de la EMT que se han jubilado durante los años 2025 y 2026, así como a aquellos que han cumplido o cumplen 25 años de servicio en la empresa municipal.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos de Cort, ha contado con la asistencia del teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero; el director general del área, Antonio Román, y el gerente de la EMT Palma, Juanjo Elías.

Durante el homenaje se han entregado placas conmemorativas a las 17 personas que se han jubilado durante este periodo, después de una media de 35 años de trayectoria profesional en la EMT Palma.

La mayoría han desarrollado su labor como conductores y conductoras de autobús, y figuran profesionales de las áreas de administración, taller e inspección y control.

Asimismo, se ha hecho entrega de un reloj grabado a los 26 trabajadores que cumplen 25 años de servicio en la empresa municipal entre 2025 y 2026, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y dedicación.

Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a los homenajeados y ha puesto en valor la contribución de todos los profesionales, desde la conducción y los talleres hasta el mantenimiento, el SAE, la administración y las diferentes áreas operativas, para garantizar el funcionamiento de un servicio esencial para miles de ciudadanos de Palma.

El alcalde también ha hecho un agradecimiento especial a los trabajadores que se jubilan, a quienes ha reconocido los años de dedicación a la empresa y ha concluido trasladando, en nombre del Ajuntament de Palma, el reconocimiento y agradecimiento de la institución a todos los homenajeados por su dedicación, profesionalidad y contribución a un servicio público fundamental para la ciudad.