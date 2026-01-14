Cort tendrá que indemnizar con más de 67.000 euros a una contrata de socorrismo por una prórroga extraordinaria en 2019

Archivo - Torre de socorrismo, en una foto de archivo. - CORT - Archivo

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma se verá obligado a abonar 67.000 euros más los intereses de demora a la empresa Emergències Setmil, que era la adjudicataria del servicio de socorrismo en las playas, por asignarle una prórroga extraordinaria del contrato en 2019 sin actualizar las condiciones.

Así se desprende de una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que ha ratificado una resolución que había en los mismos términos, por parte de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma en 2023.

La regidora de Hacienda y portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la sentencia recoge que la prolongación "no se ajustaba a derecho" y el Consistorio está obligado a compensar los costes adicionales, más los intereses.