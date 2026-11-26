Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha trasladado a la empresa concesionaria el requerimiento de la Junta Electoral Provincial de Baleares para retirar las 180 banderolas instaladas en las farolas de Avenidas y cumplir así con el plazo establecido, fijado a las 07.00 horas de este viernes.

Sin embargo, el Consistorio recurrirá la resolución para solicitar una aclaración sobre el criterio aplicado, al "no apreciar los motivos que justifican el cambio de criterio respecto a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024".

En esos comicios, ha subrayado Cort en una nota de prensa, se aplicó exactamente el mismo modelo sin que ninguna candidatura presentara impugnaciones o reclamaciones.

Cabe recordar que, en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, así como en las generales del mismo año, el Ayuntamiento ofreció espacios gratuitos de publicidad electoral que incluían banderolas y otros soportes publicitarios.

Igualmente, ha argumentado que el servicio municipal de alumbrado público señaló diversos condicionantes técnicos, de seguridad y de responsabilidad patrimonial relacionados con la instalación de banderolas en infraestructuras municipales.

Entre ellos, la exigencia de un seguro de responsabilidad civil de un millón de euros, cuyo coste no podía asumir el Ayuntamiento y que finalmente asumió la empresa concesionaria, Malla Publicidad.

A raíz de estas observaciones, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 dejaron de ofrecerse las farolas como espacios gratuitos de publicidad electoral, manteniéndose únicamente las vallas publicitarias.

Las banderolas instaladas en las farolas de Avenidas no formaban parte de los espacios gratuitos ofrecidos en 2024, ya que se trata de soportes comercializados por la empresa Malla Publicidad.

El mismo modelo se ha aplicado en las elecciones generales de 2026. Los espacios gratuitos disponibles fueron comunicados a las candidaturas antes del inicio de la campaña, sin que ninguna impugnara los emplazamientos ni el decreto por el que se pusieron los soportes a disposición de la Junta Electoral.

Tampoco se formularon consultas, observaciones o reclamaciones durante el procedimiento de distribución, han remarcado desde el Ayuntamiento.

Por ello, a su entender es necesario recurrir la resolución para aclarar el criterio que debe aplicarse y saber cómo proceder en futuras convocatorias electorales.

Por otro lado, han señalado que la Junta Electoral ha desestimado en su totalidad el recurso presentado sobre esta misma cuestión por el PSIB-PSOE, en el que se solicitaba incoar un expediente sancionador contra el Ayuntamiento.

En su resolución, la Junta considera que, aunque ha estimado procedente adoptar una medida correctora, no concurren elementos suficientes para concluir que exista una infracción sancionable con el grado de certeza y entidad exigibles.

Entre los motivos que justifican esta decisión, señala que el sistema aplicado por el Ayuntamiento presenta una "relevante continuidad" con el seguido en las elecciones de 2024, circunstancia que entonces no consta que fuera denunciada.

Asimismo, la Junta tiene en cuenta que el PSIB afirma haber tenido conocimiento de la situación el 10 de noviembre y no presentó la denuncia ante la Junta Electoral de Zona hasta el día 17 del mismo mes.

En este sentido, según el acuerdo de la Junta, dicho lapso temporal "resulta difícilmente conciliable con la especial gravedad sancionadora que ahora se pretende atribuir a los hechos, cuando los efectos de la situación denunciada eran plenamente conocidos, no ya desde una semana antes, sino que venían a ser concordantes con actuaciones equivalentes en las elecciones celebradas hace dos años, no habiendo sido anteriormente denunciados".