Archivo - La portavoz de Cort, Mercedes Celeste, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha vuelto a sacar a concurso el espacio destinado a bar y cafetería del centro municipal de Can Balaguer, que se encuentra cerrado desde el año 2019, después de que la última licitación quedara desierta.

Así lo ha explicado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, quien ha señalado que la concesión se establece por un periodo de cinco años y parte de un canon económico mínimo de 5.125 euros.