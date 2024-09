Costa aclara que "solo se han retornado un 36% de fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia"

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha aclarado que desde la Conselleria que el encabeza "solo se han retornado un 36 por ciento de fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en ningún caso", ha añadido, "más de la mitad de dichos fondos", como han afirmado desde el PSIB-PSOE.

Costa ha respondido de este modo a una pregunta formulada por parte del diputado socialista Carles Bona, a quien el conseller le ha pedido que "deje de mentir" o, en su defecto, "de tergiversar" porque "la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación tiene asignados 18,5 millones de euros, de los que, hasta este momento, se han retornado 3,3 millones, a instancias del anterior Govern de Francina Armengol, y, por desgracia, se ha tenido que comunicar al Estado la intención de retornar 3,6 millones más, lo que supone un 36 por ciento de los fondos, no más de un 50 por ciento, como usted dice".

En detalle, el conseller ha apuntado que "no se han ejecutado los fondos correspondientes al Programa Único, concretamente tres de los cuatro proyectos para desplegar infraestructuras de banda ancha, y las razones son muy sencillas, de hecho fue el Govern de Armengol quien se las comunicó al Estado".

Así, Costa ha recordado como "el 28 de junio del año 2022 el Govern de la socialista Francina Armengol comunicó al Estado que no ejecutaría el Programa Único, dedicado a industrias y a empresas, porque en Baleares no existen finalidades establecidas por el Estado". "Se retornan 490.000 euros y 15.700 euros de intereses y, en esta misma carta, se renuncia a 1,1 millones de euros", ha añadido.

El conseller también se ha referido al Programa dedicado a Edificios, con 1,7 millones de euros. "Se saca la convocatoria, con los términos establecidos por el Estado y el resultado es un éxito rotundo, cero beneficiarios", ha ironizado, señalando el "fracaso estrepitoso y el retorno de los 1,7 millones de euros".

Finalmente, Costa ha mencionado el Programa dedicado a servicios para los Ayuntamientos que, según ha indicado, "se inadecua a las necesidades de Baleares". A esta convocatoria, ha rememorado, "se presentan ocho ayuntamientos, y cinco renuncian inmediatamente cuando ven el papeleo que implica". "Retorno de 3,6 millones de euros, que hemos tenido que hacer", ha indicado el conseller.

"Esto es lo que hemos dicho desde el principio. No queremos devolver ni un euro pero la gestión de los fondos europeos que hace el Gobierno de Sánchez impide la posibilidad de no hacer el retorno. Demasiada burocracia, plazos demasiado cortos e inadecuación a las necesidades de los ciudadanos de Baleares. Y no lo digo yo, ya lo decía el Govern de Armengol, así que deje de decir mentiras".

Con estas palabras, el conseller ha querido responder a las acusaciones "de falta de gestión" vertidas por el socialista Carles Bona, quien ha acusado al Govern de "ser la oposición al Gobierno de Sánchez" y de "no hacer nada" para evitar el retorno de fondos europeos del mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que, según ha advertido, supone "peores servicios públicos para Baleares".