Costa califica de "fraude a la democracia" la aprobación de los decretos a través de la Diputación Permanente

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que convalidación de los decretos de vivienda en la Diputación Permanente supondrá un hecho "inédito" y un "fraude a la democracia nunca visto".

El representante del Ejecutivo ha respondido de este modo durante su intervención en el pleno del Parlament, cuando el diputado del PSIB Marc Pons le ha recriminado al Govern que se "ponga de perfil" ante determinados problemas, como la saturación turística y el acceso a la vivienda al no apoyar los mencionados decretos.

Costa le ha reprochado que durante la legislatura en la que Pons fue conseller de Vivienda se construyó "más vivienda de lujo que nunca" y ha acusado al PSOE de esta "enfangado de corrupción", por lo que ha celebrado que se hayan convocado las elecciones generales para "desalojar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha recordado que Baleares sería la "única" comunidad que ha prohibido los pisos turísticos en bloques plurifamiliares, con el voto en contra del PSIB, y que en esta legislatura hay unas 5.000 viviendas turísticas menos que en la pasada.