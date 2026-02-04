Costa comparecerá en el próximo pleno para abordar la nueva propuesta de modelo de financiación autonómica

Archivo - El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, comparecerá en el próximo pleno del Parlament para explicar el posicionamiento del Ejecutivo ante la nueva propuesta de financiación autonómica.
Costa comparecerá en la Cámara a iniciativa propia. El PSIB había solicitado que la explicación la hiciera en el pleno la presidenta del Govern, Marga Prohens, aunque esta posibilidad fue rechazada en la pasada Junta de Portavoces.