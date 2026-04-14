Costa cree que la contención turística es "una realidad incontestable" y que Baleares tiende al "crecimiento cero"

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa, interviene durante un pleno en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que Baleares ha logrado contener el crecimiento del turismo y que la tendencia es un "crecimiento cero" en temporada alta.

El también vicepresidente primero ha sido interpelado este martes en el pleno por el diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia en materia de diversificación económica, una cuestión, a su entender, en la coinciden plenamente en el diagnóstico.

"Hemos puesto las bases y comienzan a verse algunos resultados", ha subrayado Costa, quien ha remarcado como punto de partida que Baleares es una comunidad turística.

A su entender, la contención "es una realidad incontestable". Así, ha acusado a Apesteguia de "mentir" por decir que no se ha producido una contención del crecimiento en volumen durante los meses de verano. "Le gustará o no pero es una realidad", ha dicho.

En este sentido, ha explicado que el objetivo del Govern no es que decrezca el turismo, sino que este sector contenga su crecimiento y que crezcan más otros sectores.

También ha subrayado la apuesta del Ejecutivo por las inversiones con la unidad de aceleración de proyectos estratégicos. Según Costa, el objetivo es poner alfombra roja a las inversiones estratégicas y reducir la burocracia.

Por otro lado, en relación con el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, el conseller ha apuntado que las consecuencias en el turismo a corto plazo "pueden ser limitadas".

"Afortunadamente somos un destino madura, consolidado y seguro. Tenemos una infraestructura de alta calidad y nos enfocamos en un segmento de mercado de poder adquisitivo medio alto", ha argumentado.

Por su parte, el ecosoberanista ha cuestionado el discurso de contención turística del Govern, señalando que la "contención está desbordada".

"Si su contención da como fruto que crecemos prácticamente dos millones de turistas y que cada año incorporamos a 16.000 trabajadores nuevos que básicamente vienen a trabajar en el sector turístico. La contención está poco contenida", ha apuntado.

A su entender, el cambio de modelo económico no se producirá si no se hacen políticas para "quitarle peso" al sector servicios. Así, ha criticado que el Govern haya eliminado las medidas de decrecimiento que existían.