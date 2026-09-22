Costa destaca la necesidad de fijar límites al crecimiento en Eivissa

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la comisión en el Parlament. - PARLAMENT BALEAR

EIVISSA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha destacado la necesidad de fijar límites al crecimiento en Eivissa porque es un territorio "frágil y limitado que no puede crecer de manera indefinida".

Durante el pleno del Parlament de este martes, Costa ha defendido que este es el modelo territorial que persigue el Govern para la isla y que es el que ya implanta el Consell d'Eivissa. Entre otras medidas, ha recordado la limitación de vehículos y el "no radical" a la ampliación "desbocada" del aeropuerto.

Así ha contestado Costa al diputado socialista Álex Pitaluga, quien ha preguntado por el modelo territorial que se quiere para Eivissa. Pitaluga se ha referido a la amnistía urbanística aprobada por el Govern que "está sirviendo para legalizar grandes propiedades en suelo rústico".

"Este es el modelo que ustedes están ayudando a consolidar: lujo extremo, consumo intensivo de territorio y agua y los beneficios para unos pocos", ha criticado el socialista.

Costa, en su intervención, ha reiterado que el PSOE "ha mostrado su auténtica cara", en relación a la ministra de Vivienda que en su visita a Eivissa asegurara que en las 532 VPO de Ca n'Escandell no tendrían prioridad los residentes.

"Deberán cumplir la actual Ley de Vivienda aprobada en el Parlament", ha reiterado Costa, quien ha dicho que esas viviendas serán para personas con cinco años de residencia en la isla.

El vicepresidente también ha cargado contra el PSOE preguntando cómo es posible que, a través de Aena, se planifique la ampliación del aeropuerto de Eivissa y el mismo PSOE salga el domingo a manifestarse en contra del proyecto.