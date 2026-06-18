Costa garantiza que las ayudas por la crisis de Irán se mantendrán hasta final de año

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. - CAIB

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado este jueves que el paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo balear para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre, pese al acuerdo de paz firmado entre EEUU e Irán.

Según ha explicado Costa este jueves en declaraciones a los medios, el plan fue concebido como una medida temporal y el Govern mantendrá sin cambios el calendario previsto.

El también portavoz del Ejecutivo balear ha celebrado el acuerdo al considerar que contribuirá a recuperar la estabilidad económica y a reducir la presión sobre los precios de los combustibles y las materias primas y ha destacado la reapertura del estrecho de Ormuz como un elemento "clave" para normalizar el transporte de petróleo y gas y favorecer una progresiva bajada de precios.

"Las ayudas continuarán exactamente igual", ha insistido el conseller, quien ha subrayado que el Govern ejecutará íntegramente el paquete de medidas previsto hasta final de año y ha confiado en que la mejora del contexto internacional haga innecesaria la adopción de nuevas ayudas una vez expire el programa.