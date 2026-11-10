Costa insta al PSOE a "dejar de hacer el ridículo" al preguntar por determinados casos

Archivo - El consejero de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

EIVISSA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha exigido al diputado socialista Marco Antonio Guerrero que "deje de hacer el ridículo" al plantear el caso del concejal de Sant Antoni cuando el PSOE tiene a más de 120 investigados.

Guerrero ha preguntado durante el pleno del Parlament balear de este martes si la Agencia Tributaria controla los impuestos abonados por operaciones financieras de préstamos entre empresas y cargos públicos.

Así se ha referido al caso de un concejal de Sant Antoni quien solicitó un crédito personal a un grupo empresarial para saldar una deuda de su familia. La oposición ha asegurado que el Ayuntamiento de esta localidad ha concedido contratos a este grupo.

El diputado ha insistido en que esta práctica "no es normal" y puede tener implicaciones legales, así como "un conflicto de intereses de manual". "Casos como este explican por qué eliminaron la Oficina Anticorrupción de Baleares", ha reiterado.

Costa ha contestado asegurando que el PSOE tiene abiertos hasta 17 procedimientos judiciales por corrupción, más de 120 imputados y 20 casos que se están investigando.

Además, se ha referido al caso 'Mascarillas', asegurando que el Govern abrió las puertas del Ejecutivo balear durante la pasada legislatura para que se "saquearan" cuatro millones de los ciudadanos de las islas.

Por todo ello, Costa ha pedido a Guerrero "que deje de hacer el ridículo", asegurando además que la Aetib realiza una labor "con eficacia y eficiencia y con total independencia".