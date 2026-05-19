Costa pide explicaciones al PSIB por la imputación de Zapatero: "Supongo que están acostumbrados"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha exigido explicaciones al PSIB por la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En el pleno de este martes, Costa ha aprovechado una pregunta del diputado socialista Carles Bona por hacer referencia a esta cuestión, criticando que "están tan acostumbrados a ser imputados por corrupción que cada día tendrían que dar explicaciones".

Las palabras del conseller han provocado revuelo en la bancada socialista, que ha hecho referencia al presidente del Consell d'Eivissa y diputado en la Cámara, Vicent Marí, por el caso 'La Vida Islados'.

Por su parte, el diputado Carles Bona ha reprobado la introducción de cambios legislativos "sin consenso" vía enmiendas de PP y Vox a la ley de proyectos estratégicos.

Según Bona, cambiar las reglas de acceso a la función pública, reformas en el comercio y la privatización de la función pública son medidas que "merecen debate social".

El conseller ha defendido la viabilidad de estas enmiendas, señalando que los socialistas han presentado medidas relacionadas con el sector del taxi o con el consejo de informativos de IB3. "Son tan hipócritas que hacen el ridículo en cada sesión", ha zanjado.