Costa pide al PSIB que acepte la propuesta del Govern de subida del ITS: "Es más creíble"

Bauzà defiende el interés general de medidas de contención y rechaza presiones "de hoteleros o de cualquier colectivo"

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha pedido al PSIB que acepte la propuesta que el Ejecutivo autonómico ha concretado este viernes en materia de incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que ha definido como más "creíble y prudente" al tiempo que ha calificado el incremento planteado por los socialistas como "poco creíble y oportunista".

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en relación a si el incremento de la tasa podría aprobarse antes del verano, Costa ha insistido en que la intención es hacerlos lo más pronto posible, aunque consciente de la premura por la inminencia de la nueva temporada turística. "No descartamos nada, pero somos realistas", ha admitido.

El vicepresidente se ha mostrado abierto a la negociación con todos los grupos parlamentarios para poder aprobar las medidas planteadas. Cabe recordar que Vox se ha mostrado contrario a cualquier subida de impuestos, mientras que el PSIB propone un incremento superior.

En este punto, Costa ha calificado el punto de partida del Ejecutivo como el más prudente y realista y ha calificado de "oportunista" la propuesta del PSIB.

"El mismo conseller que ahora es portavoz decía que era una catástrofe cuando lo pedía MÉS y ahora quiere subirlo diez euros", ha afirmado el portavoz. Costa se ha mostrado dispuesto a la negociación, pero no a aceptar propuestas que "no son creíbles".

RECHAZO A PRESIONES

Por otra parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha defendido la independencia legislativa del Govern y ha señalado que las propuestas contra la contención turística anunciadas este viernes responden al interés general y sin obedecer a "presiones de hoteleros o de cualquier colectivo", en referencia al ITS. Bauzà ha insistido en que el Ejecutivo responde ante foros como el Pacto por la Sostenibilidad y al programa de gobierno.

En relación al incremento del ITS, el conseller ha recalcado que en ningún caso se ha comentado con el sector hotelero antes de trasladar la propuesta.

El paquete de medidas adelantado este viernes por el Ejecutivo autonómico se concretarán en dos propuestas legislativas. Por un lado, una propuesta de decreto con las modificaciones del ITS y la prohibición de más plazas turísticas en plurifamiliares y, por otro lado, el texto con la propuesta del nuevo impuesto a vehículos, en base muy incipiente y que, ha admitido el portavoz, no verá la luz si no cuenta con el consenso adecuado.

Sobre el primer decreto, en términos parecidos, Costa ha hecho hincapié en que el Consell de Govern no aprobará un texto con garantías de ser convalidado en tiempo y forma en el Parlament.

El conseller de Turismo se ha referido al comienzo de las negociaciones con todos los grupos parlamentarios para lograr el apoyo al paquete de medidas y ha expresado su confianza en "la convicción compartida de que Baleares ha llegado a su límite y que hay que emprender el camino de la transformación".