Costa, al PSIB, sobre las críticas de Puente: "¿Le han dicho que deje de hacer el ridículo en Baleares?"

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Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 27 octubre 2026 11:21
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    PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha cargado contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después de que este haya reprochado al Govern su "hipocresía" por pedir recortes aeroportuarios mientras se conceden licencias turísticas.

   "¿Le han dicho ya a Puente que deje de hacer el ridículo en Baleares?", ha dicho el conseller al PSIB durante el pleno del Parlament de este martes.

   En este sentido, ha remarcado que fue en las dos legislaturas anteriores en las que se "autorizaron 115.000 plazas turísticas", mientras que el Govern ha establecido un crecimiento cero de plazas. "Su cinismo e hipocresía es un auténtico insulto para los ciudadanos", ha reprobado.

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