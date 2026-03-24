Costa reitera que el senador de Formentera cuenta con el apoyo "total y absoluto" del Govern y del PP

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, atiende a los medios de comunicación durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 9 de julio de 2025 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Toni Costa, ha reiterado este martes en el Parlament que el senador propio de Formentera "cuenta con el apoyo total y absoluto del Govern, del PP balear y del PP a nivel nacional".

La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado al vicepresidente si el Govern es consciente de que, para que Formentera tenga senador, su grupo debe votar sí a la reforma constitucional en el Congreso.

Por ello, el vicepresidente ha recordado que las últimas abstenciones del PP están motivadas por las enmiendas del PNV, "que rompen el orden constitucional" y que siguen todavía vivas, y se ha actuado con el mismo criterio de prudencia que cuando la propuesta se tomó en consideración.

"Si no se altera el espíritu de la ley y el PSOE no pacta con sus socios ajenos a la votación, se votará a favor por parte del PP", ha insistido.

La diputada ha cargado contra el Partido Popular puesto que la enmienda de PNV finalmente no se votará en el Congreso. "Ha llegado la hora de la verdad, señor Costa. No, la señora Prohens no ha llegado", ha ironizado la diputada.

Según la socialista, el apoyo de la formación 'popular' al senador por Formentera debe demostrarse con hechos y el PP, dos veces consecutivas, se ha abstenido en la votación de la reforma constitucional. De hacerlo también este jueves, frustraría la iniciativa para que Formentera tenga senador.

El vicepresidente ha insistido en que al PSOE "Formentera le resulta indiferente".