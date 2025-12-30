Costa ve a Armengol "absolutamente descolocada" y le pide que "se dedique más" a trabajar en el Congreso

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha considerado que la secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso de los Diputado, Francina Armengol, está "absolutamente descolocada" y le ha pedido que "se dedique más a desarrollar su tarea" en Madrid.

Así lo ha dicho Costa en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern y preguntado por las declaraciones de Armengol en la copa de Navidad del PSIB, en las que auguró un cambio político en las elecciones previstas para 2027.

Según ha dicho, el "problema" no es que Armengol "siga congelada" en las elecciones del 2023, sino que con su actividad actual "lo que tiene congelado es el Congreso". En este sentido, ha reprochado a la socialista que tenga "todas las leyes --aprobadas en el Senado-- paradas".

También ha calificado de contradictorio que Armengol "pida elecciones" en Baleares pero no las considere necesarias a nivel estatal. "La falta de credibilidad del mensaje político de Armengol y del PSIB es flagrante y surrealista", ha zanjado.