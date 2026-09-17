Los costes laborales alcanzan los 3.299 euros en Baleares en el segundo trimestre tras un incremento del 4,5%

Archivo - Varias personas trabajan en una obra. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4,5% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025 hasta situarse en los 3.299,20 euros en Baleares, según datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 4,7% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.428,22 euros por trabajador y mes.

En cuanto a los costes no salariales, experimentaron un incremento del 4,1% en el archipiélago hasta situarse en 870,98 euros.

El coste laboral por hora se incrementó, por su parte, en un 6,1% en Baleares, hasta los 24,19 euros por hora efectiva, con un incremento del salario del 6,21% hasta los 17,8 euros, y de un 5,79% de los costes no salariales, hasta los 6,39 euros.

A nivel nacional, el coste laboral de las empresas aumentó un 4% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior y se situó en 3.388,15 euros por trabajador y mes. El coste salarial creció un 4,0%. Con resultados corregidos de calendario y desestacionalizados, el coste laboral por trabajador se incrementó un 4,2% en tasa anual y un 0,8% en tasa trimestral. El número de vacantes fue de 151.736 este trimestre.