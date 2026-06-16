Los costes laborales alcanzaron los 3.282 euros en Baleares en el primer trimestre tras un incremento del 2,5%

Archivo - Varios billetes, a 9 de enero de 2024. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 2,5% en el primer trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025 hasta situarse en los 3.282,44 euros en Baleares, según datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre enero y marzo, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron un 1,7% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.420,44 euros por trabajador y mes.

En cuanto a los costes no salariales, sufrieron un incremento del 4,9% en el archipiélago hasta situarse en 862 euros.

El coste laboral por hora se incrementó, por su parte, en un 3,8% en Baleares, hasta los 24,52 euros por hora efectiva, con un incremento del salario del 3% hasta los 18,08 euros, y de un 6,3% de los costes no salariales, hasta los 6,44 euros.

A nivel nacional, el coste laboral aumentó un 4,9% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025, hasta 3.278,01 euros por trabajador y mes. El coste salarial subió un 4,9%, hasta 2.403,80 euros, y los otros costes un 4,8%. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente de los otros costes, crecieron un 4,5%.