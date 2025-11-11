La creación de empresas baja un 9,9% en septiembre en Baleares

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares bajó un 9,9% en septiembre en tasa interanual con un total 299 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 69, un 2,8% menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Para la constitución de las 299 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 8,65 millones de euros, lo que supone un 75,1% más que en el mismo mes de hace un año (8,65 millones de capital desembolsado).

De las 69 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Baleares, 64 lo hicieron voluntariamente; 3 por fusión con otras sociedades y las otras 2 restantes por otras causas.

La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 15,8% en Baleares en septiembre, hasta las 48 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 80,53 millones de euros, cifra un 49,7% superior a la de septiembre del año anterior.