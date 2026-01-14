La creación de empresas sube un 21,1% en noviembre en Baleares

PALMA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Baleares subió un 21,1% en noviembre en tasa interanual con un total 401 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 104, un 20,9% más, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de noviembre en la región de la serie histórica y con el ascenso de noviembre, la creación de empresas en el archipiélago encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 401 empresas creadas el pasado mes de noviembre se suscribieron algo más de 8,94 millones de euros, lo que supone un 58,11% menos que en el mismo mes de hace un año.

De las 104 empresas que echaron el cierre el pasado mes de noviembre en Baleares, 95 lo hicieron voluntariamente; 6 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

Extremadura (+39,39%) Navarra (+35,62%) y Aragón (+25,28%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Murcia y Madrid con retrocesos de un 9,76%, 2,88% y un 2,76%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Cantabria (+123,08%), La Rioja (+54,55%) y Aragón (+28,79%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Canarias, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 20,41%, 16,13% y un 13,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 8,9% en Baleares en noviembre, hasta las 61 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 25,57 millones de euros, cifra un 20,7% inferior a la de noviembre del año anterior.