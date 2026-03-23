Crimen del torrente de Coanegra: el acusado reconoce los hechos y acepta 13 años de prisión por asesinato

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a 13 años de prisión al acusado de asesinar a otro hombre, con quien mantenía una relación sentimental, en el torrente de Coanegra (Marrtaxí).

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad por el cual el procesado ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena pactada, por lo que no se ha llegado a constituir el jurado popular que debía juzgarle a partir de este lunes.

En un principio, el Ministerio Público solicitaba que fuera condenado a 15 años de prisión como supuesto autor de un delito de homicidio. La acusación pedía una condena de 25 años de cárcel al entender que los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato.

El fiscal ha modificado sus conclusiones para calificar los hechos como un delito de asesinato, al determinar que el acusado golpeó a la víctima con una piedra en la cabeza de forma sorpresiva y sin que esta pudiera defenderse.

No obstante, dado que el procesado ha consignado 35.000 euros en concepto de indemnización para la madre del fallecido, ha introducido la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Con todo ello, y pese a agravar el tipo penal, ha rebajado su petición de pena a 13 años de cárcel, de los que se deberá descontar el tiempo que ha pasado en prisión provisional. Tanto la acusación particular como la defensa se han adherido a la petición y la magistrada ha dictado la sentencia de forma oral.

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando un viandante se encontró el cadáver de la víctima, de 34 años, mientras daba un paseo por las inmediaciones del torrente de Coanegra.

La Guardia Civil abrió una investigación y los primeros indicios ya apuntaban a que el hombre había fallecido de forma violenta, pues presentaba evidentes contusiones en la cabeza que finalmente se demostró que había sido provocado por el impacto de una piedra.

Poco después detuvieron a otro hombre, con quien el fallecido supuestamente mantenía algún tipo de relación sentimental, y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.